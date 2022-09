Kapselgarderoobi abil kaunilt riidesse: pole vaja järgida igat uut moetrendi

«Kuigi on käes sügis, on moes palju värve. Kõikvõimalikud fuksia toonid näiteks. Muidugi, endiselt on trendikad ka maalähedased toonid - karamell, pruun, hall. Juurde on toodud roosat, erkrohelist ja neoonsinist. Seega, pole vaid hall ja pruun,» selgitas Kristiine Lään-Vantsi .

Stilist rääkis, millised rõivaesemed on hetkel kõige populaarsemad. «Nii meestel ja naistel, domineerivad on kudumid. Neid võib kanda ka kihiliselt. Võib panna kerge kardigani ja sinna omakorda veel mingi kampsuni peale. Ka mehed kannavad sarnaselt,» lisas ta.

«Eriti meestemoes, trendikad on kudumvestid. Mõne jaoks meenutab see kaheksakümnendaid. Hetkel on see rõivaese järjest rohkem populaarsust kogumas,» märkis stilist.

Mil moel oleks mõistlik oma garderoobi uuendada ja kuidas seda teha võimalikult soodsalt? «Mina soovitan kasutada populaarset kapselgarderoobi. Ehk, sa ei pea iga uue trendiga kaasas käima. Sul peaksid olema head baas-rõivad, mis sobivad omavahel hästi kokku. Hommikul oled garderoobi ees ja tead täpselt - ma panen need püksid, pintsaku ja pluusi...ja tean, et see on kaunis tervik. Tõesti, sa ei pea lähtuma sellest, mis on moes,» märkis Lään-Vantsi.

«Rääkides soengu trendidest, siis fookuse all on sassis pead. Meestel ka habemed - olen näinud pilte, kus habemetesse on tehtud huvitavad mustrid sisse. Sel hooajal minnakse loominguliseks ja julgeks. Kuid ei saa öelda, et üks on õige ja teine vale. Trendikas on läheneda loominguliselt,» avaldas stilist.

Lään-Vantsi andis soovitusi, kus kohast huvi korral stiilinäiteid piiluda. «Kindlasti Instagrami maailm, suunamudijad on siinkohal omal kohal. On noori inimesi, kes teevad oma kodudes videosid ja panevad riidesse end viimase moe järgi. Sealt saab kindlasti sügis- ja talvemoe mõttes head inspiratsiooni koguda,» sõnas Kristiine Lään-Vantsi raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».