PANE TÄHELE ⟩ 5 omadust, mis on kõigil õnnelikus abielus olevatel meestel

Seda on pere- ja suhtepsühholoog Dr. Fran Walfish õppinud oma aastakümnete pikkusest tööst kümnete abielupaaridega. «Suurim ühine nimetaja, mis on kõigil edukatel, kauakestvatel abieludel, on kaks partnerit, kes on võtnud endale pühalikult kohustuse jääda kokku, mis ka ei juhtuks,» ütles ta. «Nad on enne abiellumist kõik võimalused avatult läbi arutanud ja kokku leppinud, et nad jäävad abielusse, hoolimata konfliktidest, väljakutsetest, probleemidest.»