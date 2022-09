Pärast iga purunenud suhet võib olla raske edasi liikuda, kuid miskipärast kipub see olema eriti tõsi juhtudel, kus sind on halvasti koheldud. Miks võib olla lihtsam lahkuda hoolivast ja armastavast partnerlussuhtest kui ebatervest? Inimesed, kes ei ole seda kogenud (õnneks), ei pruugi mõista, miks keegi peaks igatsema toksilise eksi järele, kuid ometi on selleks palju psühholoogilisi põhjusi.