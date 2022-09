KAS TEADSID? ⟩ Põhjus, miks paljudel naistel naba alla karvad kasvavad

Paljude naiste jaoks pole karvakasv naba ümbruses eriline probleem – karvad kitkutakse välja ja asi lahendatud. Teiste jaoks on tegemist aga suurema probleemiga, kuna karvakasv on liiga tihe ja silmatorkav. Sageli toob see kaasa järgmised probleemid, nagu sissekasvanud karvad.