Kas Brigitte Susanne Hunt oli «Vallalise kaunitari» filmimise ajal juba suhtes?

Postimehele laekus vihje veel teiseltki lugejalt, kelle sõnul oli Brigitte Susanne suvel Möku baaris salapärase mehega suudelnud. Kas tegu võis olla Hendrik Johannesega? Tähelepaneliku lugeja sõnul laigivad noored ka Instagramis üksteise pilte. Uurisime naiselt endalt, millised tema suhted Terrasega enne saate filmimist olid.

«Me ei suhelnud Hendrikuga ülikooli ajal romantiliselt – ei käinud väljas ega suudelnud,» rääkis Brigitte. Naine lisas, et koos sai ikka pidudel käidud ja rühmatöid tehtud, aga see oli kõik. «Ka enne saatesse tulekut polnud meie vahel midagi, kuid selle kohta, kas praegu on, ma ei saa vastata,» jäi Brigitte salapäraseks.

Brigitte Susanne Hunt ja Hendrik Johannes Terras «Vallalise kaunitari» pressiüritusel. Foto: Taavi Sepp

Eesti 200 esimehekandidaat Hendrik avaldas Õhtulehele, et vaatab tõsielusarju suure põnevusega ning on soovinud alati ka ise ühes osaleda. Noormehel avanes nüüd selleks suurepärane võimalus – armastust on hakanud otsima tema endine kursusekaaslane, kellega juba ülikooli ajal soojad suhted olid. «Brigitte on mulle alati meeldinud, saame väga hästi läbi,» rääkis Hendrik.