Piret ja Jüri leidsid ühiselt, et just see kaunis loodusheli on Eestile omane hääl!

Saunaleili viskamine: «Leil ja saun on kahtlemata Eesti asi,» märkis Laos.

Lumekrudin: «See on tore,» teatas Laos. «Aga ma ei taha seda häält suvel kuulata. Ma ei hakka suvel mitte iial talve igatsema,» naeris Butšakov.

Merelainete kohin: «Siin ei ole tegemist nüüd Silvi Vraidi lauluga. See on küll mõnus,» teatas ​Butšakov. «See on mõnus, kuid ma ei taha seda talvel kuulata,» lisas Laos vastu.

Mesilaste sumin: «Minus tekitab see hääl ärevust. Mul on tunne, et oleksin just kuumal suvepäeval parkinud metsa äärde ja mu ümber on neli miljonit parmu,» naeris Butšakov. «See ei tundu ka minule kuigi Eesti,» lisas Laos.

Vihma krabin: «See heli rikub mu tuju ära. Mina küll vihma ei taha,» teatas Butšakov. «Aga kui kodus kamin praksub ja ahi on kütte pandud...ema teeb köögis süüa. Küll see on mõnus. Sügisel on see ju nii hea, õues on juba jahe ja toas on soe,» mõtiskles Loas.

Ritsikate heli: «See on muidugi kahtlemata väga ilus suve heli,» rääkis Laos. «Ka mina valiksin võitjaks välja just ritsikad...või merelained. Ritsikate hääl tekitab suve tunnet ja seda me ju igatseme. Isegi, kui on suvi, me igatseme ritsikaid! Me läheme ju kohe linnast maale, kui on ilusad ilmad,» rääkis Butšakov.