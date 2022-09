Kõnealune kliinik oli saanud head tagasisidet ning nad pakkusid oma klientidele ka lisateenuseid, mida paljud teised kliinikud pakkuda ei suutnud. Henna valis selle kliiniku ka seetõttu, et seal lubati pakkuda sõitu reisisadamast kliinikusse ja tagasi, hotellis viibimist ja järelkontrolli Soomes.

Sadamas keegi teda ei oodanud, samuti polnud mingit hotelli, mida naine ette kujutas. Kuid siis ei osanud ta veel aimata, et see kõik on alles sissejuhatus eelseisvateks õudusteks. «Ma poleks kunagi osanud sellist põrgut ette kujutada,» ütleb Soomest pärit Henna.