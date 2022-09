KIM JUBA UNUSTATUD? ⟩ See imekaunis naine on Kanye Westi uus silmarõõm

Kiirelt järgnesid romantilised kuulujutud ja ei läinud kaua, kui lähedased allikad teemat laiemale avalikkusele avasid. Sisering väitis septembri keskel, et West ja Swanepoel käivad ametlikult kohtamas. «Kanye ja Candice käivad väljas ja nende suhe on uus,» rääkis üks allikas Entertainment Tonight’ile. «Nad armastavad teineteist ja on rahul sellega, kus nad praegu on. Neid ühendab mood ja loovus. Kanye on Candice'i pärast lausa elevil.»

Samal päeval väitis ka väljaanne Page Six, et paarike on koos, kuid lisas, et nende suhe võib olla turundustrikk. Spekulatsioonide kohaselt pole nad romnatiliselt seotud, vaid Candice on Kanye uus moealane muusa, kellega ta on koos vaid Yeezy uue sarja reklaamimiseks. Samas oli ka Kim Kardashian esmalt Kanye muusa, seega on tõenäoline, et modelli-muusiku duost võib ühel päeval ka romantiline paar saada.