Julge ema tunnistab: «Ma kahetsen lapse saamist. See pidi olema imeline, kuid...»

Kuigi lapse saamine on paljude jaoks siiras soov, ei ole elu lapsega siiski alati meelakkumine. Mõned lapsed on lihtsamad kui teised, kuid olgu laps nii tubli kui tahes, tuleb vanemluses ette ka raskemaid hetki.

Isegi kui laps on väga oodatud, võib see siiski paljudele üllatusena tulla, kui väljakutsuv, kallis ja raske igapäevaelu lapsega tegelikult on. Vanemate kahetsustunne on aga tabu ja paljud arvavad, et nad ei peaks sellest rääkima, vahendab Your Tango.