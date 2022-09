Kanye West avab erakooli, olemata kunagi raamatut käes hoidnud: lugemine on nagu kapsa söömine

Kanye West avaldas, et kirjandus on tema jaoks ebameeldiv, võrreldes raamatuid köögiviljaga, mida lapsed sageli põlgavad. Reedel eetris olnud podcasti «Alo Mind Full» uues episoodis teatas otsekohene räppar Alo Danny Harrisele ja Alyson Wilsonile, et ta pole kunagi raamatuid lugenud ja eelistab selle asemel rääkida.