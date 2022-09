Naisi kujutav kunstnik Julia SH: pooled minu tööd on interneti jaoks liiga paljastavad

Kes või mis teid inspireerib?

Inspiratsiooniallikaid on nii palju – sageli pole need isegi fotograafiaga seotud. Julgen kindlalt väita, et tass kanget kohvi ja saun viivad mind nii inspiratsiooni kui ka muuseumide ja kunstigaleriide poole. Armastan Bruce Gildeni vabandamatust, Rineke Dijekstra toorust ja haavatavust ning Lars Tunbjörki kõledaid ruume. Samuti on mulle südamelähedased multimeediakunstnik Pierre Huyghe’i ja performance’i-kunstnik Tehching Hsiehi tööd.

Usun, et kõigil neil kunstnikel on imetlusväärne viis tavapärast ootamatult ja mõtlemapanevalt uuesti tutvustada. Ma suhestun kunstiga, mis võimaldab mul tunda, et piilun meie igapäevaelu simultaansesse, sõnadeta dimensiooni.

Olete andnud platvormi alaesindatud kehatüüpidele ja subkultuuridele. Kust leiate oma kaunid modellid?

Kui ma pildistamisega tegelema hakkasin, oli see kombinatsioon soovitustest ja Craigslisti reklaamidest, kuid asi muutus huvitavamaks, kui kohtasin oma muusat ja kolleegi Angelina Duplesiat. Tänu meie koostööle on enamik modelle, kellega hetkel töötan, minu poole otse pöördunud. Siiski olen uutele modellidele endiselt avatud ja leian neid vahetevahel sotsiaalmeediast.

Instagramil on kombeks tembeldada paljastavamad fotod kiirelt sobimatuks ja need eemaldada. Kas ka teil on sellega probleeme olnud?

100%. Alati on õnnemäng, kas isegi minu tsenseeritud piltidel lastakse voogu jääda või mitte. Arvan, et on vaid aja küsimus, millal mu konto kustutatakse. Pool minu töödest on juba sobimatuks arvatud ja maha võetud. Seetõttu uuendan oma veebisaiti regulaarselt, kus saab vaadelda minu töid nii, nagu need olid ette nähtud.

Julia SH eksklusiivselt FFL näituse jaoks loodud tööd:

