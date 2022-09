See 43-aastane mees oli Elizabeth II salajane silmarõõm

Elizabeth II pole aga ainus, kelle südame Schafernaker võitnud on – 43-aastane meteoroloog on tänu oma esitlusstiilile vaatajate seas väga populaarne. Poolas sündinud mees liitus BBC ridadega juba 22 aastat tagasi ning on valitud Ühendkuningriikide populaarseimaks ilmasaatjaks. Intervjuus Radio Timesile tunnistas Tomasz, et on publiku poolehoiust tõeliselt meelitatud ega oodanud mitme maineka ilmateadustaja kõrval võitu.