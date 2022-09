Mees tappis oma ülemuse pere, sest talle ei võimaldatud ametikõrgendust

Kuigi veresaun ise on südantlõhestav, on selle väidetav motiiv sama jahmatav. Lu-d kahtlustatakse perekonna tapmises, kuna ta oli vihane, et tema ülemus Maoye ei soovinud teda edutada – vähemalt nii on kirjas Houston Chronicle'i hangitud kohtudokumentides.

Lu rääkis tööintervjuul ülemusele, et soovib minna tööle nafta- ja gaasiettevõtte Cameron International Corporation teise osakonda ja palus, et Maoye ütleks tema kohta paar head sõna.

Töötaja soovitamise asemel spekuleeris Lu aga, et Maoye hoopis halvustas teda ettevõtte töötajate ees. Meest mitte ainult ei jäetud edutamisest ilma, vaid kaastöötajad hakkasid teda teistmoodi kohtlema päev pärast seda, kui ta edutamist palus.

Fang Lu tunnistas, et on juhtunu pärast Maoye peale vihane, kuid on tapmist eitanud. Kohtudokumentide kohaselt rääkis Lu võimudele vastuolulisi lugusid relvast, mille ta ostis ja hiljem ilma relvatoruta poodi tagastas. Politsei sõnul piisas sellest orderi väljastamiseks, kuid see juhtus alles pärast seda, kui Lu oli juba riigist lahkunud.

Ametivõimud seostavad nüüd veresauna Lu-ga, kuna kohtuekspertiisi tehnikud leidsid kuriteopaigalt rahakotist DNA, mis kuulus temale. Politseinikud ütlesid, et mehe DNA leiti alles pärast seda, kui ta oli juba kodumaale Hiinasse naasnud ja detektiivid kartsid, et nad ei saagi teda arreteerida. Pühapäeval, juhtunust 8 aastat hiljem otsustas Lu reisida aga Californiasse, kus ta loetud minutitega arreteeriti.

Ajaleht Chronicle andmetel oli tapmine mehe sõpru ja perekonda aastaid segadusse ajanud. Kõigile, kes jagasid kasulikku teavet, pakuti 70 000 euro suurust preemiat, kuna Houstoni Hiina kogukond soovis tapjale kiirelt jälile jõuda.