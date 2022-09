Kuningakoja ekspert ennustab pururikka Elizabethi pärandi jagamist: Harryle ei jäeta tükki maadki

Kuninglik ekspert Satu Jaatinen hinnangul jätkub jahe suhe peale kuninganna matuseid samamoodi edasi. Kui matused on läbi, lendab Harry koos Meghaniga tagasi USA-sse. William ja Catherine jätkavad kuningakoja uues rollis, mis toob neile avalikke esinemisi ja tööd ainult juurde. Jaatinen usub, et järgmine kord kohtuvad William ja Harry 2023. aastal, kuningas Charles III ametlikel kroonimispidustustel. «Ja pärast seda usun, et Harry visiidid Inglismaale jäävad veel haruldasemateks ja juhuslikumateks. Nad on Meghaniga näidanud, et tahavad USA-s oma elu ise üles ehitada.»