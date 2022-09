Vaata, kes olid EFTA gala pilkupüüdvaimad naised!

Suursündmusel ei jäänud kellelegi märkamatuks ka Liisi Eesmaa , kes võlus endale omaselt silmatorkava kleidi ning suurepärase energiaga. Naise kleit on pärit H&M-i erikollektsioonist Innovation Circular Design, mille keskmeks on keskkonnasõbralikkus ning kasutatatud on vaid jääkmaterjale. «Ma olen selline tups, kes kannab taaskasutust, mis on omakorda taaskasutatav,» teatas Liisi säravalt.

Peo tipphetk oli stilisti jaoks kahe auhinna üleandmine, millest ühe pälvis tema pikaaegne sõbranna Anu Lensment. «Soe tunne on, kui saad anda auhinna inimesele, kes on sulle oma ja kallis.» Naise sõnul on suurim rõõm näha, et auhinnaga pärjatud saavad tõepoolest need, kes on aasta jooksul enim higi valanud ja tööd rabanud.