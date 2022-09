Kurjus võidab alati! Parimate telesarjade ABC

Linnulennult vaadates tundus, et selleaastane Emmy teleauhindade jagamine on jäänud muude päevakajaliste sündmuste varju. Kui kandidaatide ja premeeritute hulgas olnuks ka briti sari «Kroon» («The Crown»), oleks võibolla paremini läinud. Samas on televisioon ja seal pakutav hea ülimalt oluline; mis siin ilmas siis veel üldse rõõmu pakub? Et teada, mis on hea, ongi Emmyd heaks juhiseks.