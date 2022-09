Eestis toimub laupäeval suur koristuspäev, meie eeskujul löövad kaasa pea 200 riiki

«Homme ei toimu koristustegevus mitte ainult Eestis, kaasatud on kogu maailm! Tänaseks päevaks on juba 130 riiki teada andnud, et nad koristavad - osad neist alustasid juba täna. 60 riigi poolt on veel vastused laekumata,» avaldas Maailmakoristuspäeva eestvedaja Anneli Ohvril.

Mullu osales Maailmakoristuspäeva ettevõtmise raames 191 riiki, mille raames oli kaasatud 203 riiki ja territooriumi. «Loodame, et tänavu on vähemalt sama palju osalejaid. Igapäevaselt suhtleme 164 riigiga, kes on kõik meie võrgustiku liikmed. Maailmakoristuspäevaga liituvad lisaks ka 30 sellist riiki, kes teevad koostööd vaid konkreetse koristuspäeva lõikes. Suhtlemist on mõistagi üüratult palju,» rääkis Ohvril.

«Peakontori tiimis töötab hetkel 10 inimest. Kuid meid aitavad ka vabatahtlikud, kes löövad kaasa rahvusvahelisel tasandil. Seega, globaalne tiim on ligikaudu 40 inimest, kuid võiks olla veelgi rohkem,» märkis eesvedaja.

Maailmakoristuspäeva meeskond selgitab osavõtjatele üha rohkem detaile, mida tuleb ette võtta koristuspäeva järgselt. «Ehk, kuidas kasutada Maailmakoristuspäeva ära positiivsete muutuste tekitamiseks. Olgem ausad, ega me ühe päevaga maailma puhtamaks ei saa. Ja see ei jää ka puhtaks, kui me midagi oma elus, tarbimises ja tootmises ei muuda,» lisas korraldaja.

«Maailmakoristuspäev on üks hea viis, mil moel tuua erinevad inimesed ja sektorid kokku, et antud teemade üle koos arutleda. Mida me peaksime ühiselt tegema, et seda prügi loodusesse ei visataks? Eestis on tänavu fookus suitsukonidel ja väikeprügil, riigiti võivad need fookused erineda sel aastal. Keskkonnaaktivistid nimetavad suitsukonisid keskkonnapommideks - need on hästi pisikesed, kuid tohutult efektiivsed. Üks õnnetu suitsukoni võib ära mürgitada kuni 1000 liitrit vett või kuni kuupmeeter mulda. Seega, äärmiselt oluline, et need konid ei satuks loodusesse,» lisas Anneli Ohvril raadio Elmar hommikuprogrammis.

Löö koristuspäeval kaasa ja registreeri oma tegevus SIIN.