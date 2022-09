Teadlased paljastavad, kuidas seksiisu suhtes suurena hoida

Kuid teadlased on leidnud nipi, kuidas pikaajalist partnerit ikka edasi ihaldada. Trikk on ajakirjas Journal of Social and Personal Relationships ilmunud hiljutise artikli järgi uudsed kogemused, mis panevad sind oma partnerit uues valguses nägema. Torontos asuva Yorki ülikooli teadlaste uuringus, kus nad vaatlesid paare, kelle suhte keskmine pikkus oli üheksa aastat, leiti, et see tegur viib suurema tõenäosusega seksini, vahendab Metro.