Kõnele järgnes vaikus: Charles sai pea viimasel hetkel teada, et kuninganna on suremas

Kuningas Charles III sai 8. septembril kella 12.30 paiku hirmsa telefonikõne, et tema ema tervis on väga halb. Pärast teate saamist läks vaid mõni minut, et tollane Walesi prints ja tema abikaasa Camilla olid helikopteri pardal, mis nad Balmorali Elizabethi juurde viis.