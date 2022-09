EI MINGEID PUNNE ⟩ Niimoodi saad raseerides siidiselt siledad jalad

Valmistu: kõige olulisem samm on kasutada puhast raseerijat. Kuigi ilmselge plaan on osta hunnik ühekordseid raseerijaid varuks, ei soovita eksperdid neid igapäevaseks raseerimiseks. Seda seetõttu, et neil on tavaliselt vähem terasid kui tavalisel raseerijal, mistõttu tuleb seda peale iga tõmmet loputada.

Kui sul on aga puhas, mitme teraga raseerija olemas, on aeg hüpata duši alla või vanni. Kõige tavalisem viga, mida paljud inimesed teevad, on see, et nad asuvad kohe esimese asjana raseerima. Tegelikult on hea lasta oma karvanääpsudel pehmeneda, pestes näiteks enne pead. Enne raseerimist peaksid oma jalgadel kasutama koorijat, et vabaneda surnud nahast.