KÜLMAVÄRINAD ⟩ Maailma neetuimal spordivõistlusel turgutati võitjat rotimürgiga

Distants oli peaaegu nagu maratonidel ikka – 40 km (24,85 miili), kuid juba alguses oleksid võinud korraldajad ette näha, et see ei saa hästi lõppeda. Distants nimelt oli paika pandud tolmustele kruusateedele ja et sellest veel vähe oleks. Võistlus peeti päeva kõige palavamal ajal (pärastlõunal kell kolm), aasta kõige palavamal kuul.