KUI ARMAS! ⟩ Elon Muski eks avaldas miljardäri hüüdnime ja jagas kauneid fotosid

Aastaid hiljem on Jennifer otsustanud Muski pildid, kingitused ja muud mälestusesemed müüki panna. Naise sõnul leidub oksjonil mälestusesemetest mitu avaldamata fotot Muskist, sünnipäevakaart, kullast kaelakee ja palju muud.

Ühel fotol istub noor Musk oma ühiselamutoas arvuti taga. Kõnealuse foto eest ollakse nõus maksma ligi 1500 eurot. Sellest veelgi nõutum kaup on Eloni allkirjaga sünnipäevakaart, millel on kirjas «Palju õnne sünnipäevaks, Jennifer (teise nimega Boo-Boo), armastusega, Elon». Kaardi eest ollakse nõus maksma ligikaudu 12 tuhat eurot.

Samuti on palju soovijaid kullast kaelakeele, mida ehib Lõuna-Aafrika kinnisvaraarendaja Errol Muski kaevandusest pärit smaragd. Ehte eest on pakutud ligi 8800 eurot. Kaelakeega, mille Musk kinkis Gwynne'ile tema sünnipäevaks, on kaasas kaks fotot – üks paarikesest Eloni ema Maye Muskiga ning teine jäädvustus koos viibitud 1995. aasta pidulikust üritusest.