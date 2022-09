HAKKAJA ⟩ Naine teenib leiba professionaalse kaisutajana

«Sageli on mul kliente, kes on olnud pikka aega vallalised, kuid aeg-ajalt on ka kliente, kes on suhtes või abielus, kuid keda partner eriti ei puuduta. On ka neid, keda puudutatakse, kuid kes on stressis ja tahavad, et neid hellitataks ja hoitaks. Nad ei otsi seksi ega afääri, kuid nad vajavad puudutust,» selgitas Xandria.