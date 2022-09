PÖÖRASED KÕLAKAD ⟩ Vandenõuteoreetikud usuvad, et Elizabeth II kirst on tühi

Kuninganna Elizabeth II riiklikud matused toimuvad 19. septembril. Kolmapäeval transporditi tema kirst Buckinghami paleest Westminster Halli, kus tema kirst mitu päeva lebab, et inimesed saaksid temaga hüvasti jätta ja austust avaldada. Järjekord kistu taga on veninud kilomeetritesse.

Kuid kas kirstus üldse on kuninganna surnukeha? Vandenõuteoreetikud on veendunud, et kuninglik puusärk on tegelikult tühi, kirjutab Newsweek.