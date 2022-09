Soomes keelati haiglaõdede streigid. «Alles peeti meid kangelasteks, kuid nüüd...»

Helsingis töötav Dara Nizo (33) alustas just Helsingi ja Uusimaa haiglarajoonis (Hus) intensiivraviõena. Naine on olukorrast šokeeritud, kirjutab Ilta-Sanomat .

«See on šokeerivalt kohutav. Keegi ei poolda seda sunnitööseadust, isegi arstid on öelnud, et nemad sellist seadust ei poolda,» ütleb Nizo pettunult. Naise sõnul ei kuulata õdesid, vaid ollakse valmis neilt «inimkonna viimasedki jupid ära võtma».