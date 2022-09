Mees kurdab, et ekstrasuuruses kehaosa on tekitanud probleeme isegi lennujaama turvakontrollis.

Maailma suurima peenise mitteametliku rekordiga mees on tunnistanud, et mitte kõik naised ei saa voodis tema mõõtmetega hakkama. Hoolimata levinud kinnitusest, et suurus pole oluline, on see tema puhul tihti lausa takistuseks.