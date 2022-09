Mõned inimesed väidavad, et pärast sünnitust oma platsenta ära söömine on emale väga kasulik, ent puuduvad teaduslikud tõendid, mis seda kinnitaksid. Ometi on mõned kuulsad emad otsustanud platsentat süüa ja oma kogemust maailmaga jagada. Mõned võtavad seda pillide kujul või segavad smuutisse.