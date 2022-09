KUNINGLIK KOOLITOIT ⟩ Prints George'i ja printsess Charlotte'i koolilõunaid kureerivad maailmatasemel kokad

Prints George'i ja printsess Charlotte'i 30 000 eurone kooli aastamaks pakub neile muude hüvede seas suurepärast koolimenüüd. Kuningliku pere liikmetena on need kaks väikest last harjunud einestama ju hertsogite, printside ja kuningannaga. Thomas's Battersea menüü eest hoolitsevad maailmatasemel kokad ja see sobib imeliselt ka kuninglikele kõrgustele.