POLE AINUS ⟩ Kuningannad, kellel on palju kehvem maine kui kuningas Charles III naisel

Camilla ja Charles III abielu on kestnud 17 aastat, kuid nende armulugu sai alguse palju varem. Nad ootasid 34 aastat, et saada kuninganna Elizabethi luba koos olla. Rahvasuus kutsuti Camillat julmaks koduperenaiseks, õnnetuks armukeseks, langenud naiseks. Pole just kuigi kaunis maine kuninga naisel.