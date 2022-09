Handout / UKRAINIAN MINISTRY OF DEFENCE / AFP / Scanpix

Ukraina on venelaste poolt okupeeritud alad tagasi vallutanud sellise tempoga, et võit tundub justkui juba käega katsutav. Siiski tuleb meelde tuletada, et võitja ja kaotaja tähendus ei ole tänapäeval enam sama, mis kunagi Teise maailmasõja ajal.