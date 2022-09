Patsientidelt niisama hambaid välja tõmmanud multimiljonär mõisteti vangi

Prokuröride sõnul kahjustas Lionel Guedj sihilikult tervete patsientide hambaid, et petta sotsiaalkindlustussüsteemist raha välja. Mees püüdis teenida maksimaalset kasumit, sundides patsiente läbima tuhandeid kulukaid protseduure ning saades seejärel sotsiaalkindlustuselt toetuseid. Näiteks aastatel 2006-2012 süüdistati Guedjit 3900 juurekanali tegemises 327 patsiendile, kellel polnud protseduuriks meditsiinilist vajadust. Hambaarst soovis need läbi viia vaid seetõttu, et tahtis paigaldada sildu, mis teeniksid talle raha.

Kuus nädalat kestnud kohtuprotsessil rääkisid patsiendid, kuidas Guedj nende terveid hambaid oli kahjustanud. Üks naine jutustas, kuidas läks 18-aastaselt hambaarsti juurde väikse hambaemaili probleemi tõttu. Guedj tõmbas temalt välja 24 tervet hammast, ilma juuri korralikult desinfitseerimata. Naine kurtis, et sellest ajast saati valutavad tal hambad ööpäevaringselt. Vangi mõistetud hambaarstil oli kombeks patsientidele öelda, et kingib neile Hollywoodi naeratuse. Selle peale vastas üks 50-aastane bussijuht, et Guedj oli tema hambaid nii palju viilinud, et staarinaeratuse asemele jäid talle alles hoopis hiirehambad. Nüüd istuvad isa-poeg ärikeeluga vanglas.