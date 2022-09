Värsked lapsevanemad veetsid kaks nädalat oma surnud beebiga

«Paljud inimesed pole kunagi kuulnud, et vanemad saaksid selliselt oma beebidega aega veeta. Ka teised sarnases olukorras olnud emad pöördusid minu poole, öeldes, et nad oleksid sama teinud,» rääkis Evlyni ema Charlotte. Naine tõdes, et tundis suurt hirmu ja moraalset dilemmat tüdrukut koju tuues, kuid tagantjärele tundis otsusest suurt rõõmu. Kuigi Charlotte annaks kõik, et tütar temaga koos oleks, on ta veendunud, et Evlyn on nüüd paremas kohas.