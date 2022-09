46 aastat tagasi oli USA-s buss koolilastega suviselt ekskursioonilt naasmas. Lapsed vadistasid juttu ning bussijuht keskendus teele. Väljas oli kuum juulikuu päev ja tundus, et kõik parim on alles ees. Järsku sõitis bussi ette valge kaubik...

Kella 16 paiku ilmus ootamatult bussi ette valge kaubik. See blokeeris tee, nii et Ray pidi hoo maha võtma. Kaubikust väljusid kaks meest, sukad peas ja relvad käes ning sisenesid bussi. Üks meestest hoidis Rayd relvaga ähvardades eemal, et too midagi ette ei võtaks, ja teine ​​istus rooli. Kolmas mees jäi valgesse kaubikusse ja järgnes bussile.