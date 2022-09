HÄMMASTAV SARNASUS ⟩ Seda Eestit külastanud näitlejannat peetakse printsess Diana teisikuks

Blond poisipea, sale kehaehitus ning isegi dianalikud näojooned – põhjust, miks näitlejannat printsessi teisikuks peetakse pole vaja just kaugelt otsida. Austraalia näitlejanna Elizabeth Debicki valiti sarja «The Crown» eelneva Diana osatäitja Emma Corrini lahkumise järel. Erinevalt Corrinist, kes Dianaga kuigi sarnane polnud, ajavad seriaali fännid Elizabethi võtteplatsifotosid Diana originaalfotodega segamini.

Naised näevad tõepoolest sarnased välja ning on mõlemad ka üllatavalt pikad. Tänaval kohtudes on erinevust aga lihtsam tuvastada – nimelt on Debicki 190 sentimeetrit, kuid Diana oli 178 sentimeetrit pikk.