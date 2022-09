Teed hommikul juustesse lokid, kuid hiljemalt pärastlõunaks on need su hüljanud? Lokkide sirgeks vajumine on tavaline, eriti nende jaoks, kellel on hõredamad või sirgemad juuksed. Loomulikult võid kasutada kuhjaga juukselakki, kuid selle tulemuseks on sageli ebamugavalt krõmpsud juuksed. Stilist annab nõu, kuidas lokid püsiksid terve päeva.