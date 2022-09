Cambridge’i ülikooli vilistlane Ksenia Niglas õpetab, kuidas alati oma eesmärgid saavutada

Mulle tundub, et see tuli päris lihtsalt. Vähemalt ma ei mäleta, et oleksin peale tunde veel istunud ja õppinud. Ülikooli minnes sain aru, et need on kaks täiesti eri asja – teha ülesandeid koolis või suhelda oma kursuse- ja ühikakaaslastega. Viimasega oli mul alguses päris keeruline: ma ei osanud ennast väljendada ja pidin kümme korda üle küsima, kui nemad minult midagi uurisid. Mäletan teist päeva ühikas, kui minult küsiti: «Kas see on sinu pann?» Mul läks umbes viis minutit aega, et aru saada, mida mu ühikakaaslane tahab. (Naerab.) See tuleb praktikaga.