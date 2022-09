Täispuhutav vannipart ja käsitsi nõudepesu: Elizabeth II armsad igapäevaharjumused

Kuulus on fakt, et oma hommikuhelbeid hoidis kuninganna suurtes plastikust Tupperware plastikpurkides. Buckinghami palee kullatud sisustuse ja hõbedetailide vahel oli see vaatepilt lausa kohatu, aga daam armastas neid eluaegse garantiiga anumaid. Fakti paljastas kõmuajakirjanik, kes suutis kaks kuud oma professiooni varjates palees teenijana töötada.