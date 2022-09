ISELOOMUST HETKEVAJADUSTENI ⟩ Psühhoterapeut avaldab, mida su meestemaitse sinu kohta ütleb

Hea iseloomuga korralik mees

Sellised mehed tõmbavad neid, kes ihkavad oma suhtes turva- ja kindlustunnet. Tõenäoliselt meeldivad sulle stabiilsed ja harmoonilised suhted. Tahad tunda end rahulikult, hoolituna ja turvaliselt. Enamasti kujuneb selline suhe püsivaks ja etteaimatavaks ning tekib ühtekuuluvustunne ja terviklikkus. Siiski võib taoline suhe tekitada ka sõltuvust ning klammerdumist ning muutuda spontaansuse puudumise korral igavaks.

Lihtsalt üks väga kena mees

Seda tüüpi mehed tõmbavad sind, kui sulle meeldib olla tähelepanu keskpunktis. Tõenäoliselt tahad, et sind imetletakse ning ihkad olla mõjukas. Sinust õhkub välist enesekindlust ja sulle meeldib komplimente saada. See suhe võib olla esmapilgul küll spontaanne ja lõbus, kuid muutuda peagi armukadeduseks ja kibedaks.

Mees, kes pelgab pühendumist

Sa ihkad vabadustunnet ja sõltumatust, seega otsid enda kõrvale sarnast inimest. Naudid spontaansust ning paindlikkust ja avatud võimalusi. Olete mõlemad kirglikud inimesed ja see kirg kajastub teie suhtluses. See suhe ei ole aga kauakestev ja on tavaliselt nagu säraküünal, mis lõpuks kustub.

Emotsionaalselt kättesaadav mees

Selliseid inimesi tõmbavad ligi sügavad mõtlejad. Võimalik, et sulle meeldivad sisukad vestlused ja oma tunnete analüüsimine. Huvitud enesearengust ning tunned, et see suhe on seotud teie eesmärkide ja elumissiooniga. Selline suhe on enamasti sügav ja tähendusrikas ning teie vahel tekib ilus side ja sünkroonsus. Siiski võib suhe muutuda kiirelt intensiivseks ja kui seda ei juhita, minna tasakaalust välja.

Kellegi teise mees

Juba võetud mehi ihaldavad enamasti riskialtid mässajad, kes tahaksid elada fantaasiamaailmas. See suhe tundub põnev ja pingeline, kuid sisaldab enamasti salatsemist ja lõppeb pisaratega. Samuti pole see eetiline ning suhtes meestega suhtlemisest oleks targem hoiduda.

Rikas mees