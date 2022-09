Kas lapsed peaksid vanemate poliitilisi vaateid toetama? Jennifer Lawrence vaidleb vastu

Näitlejanna avalikustas Vogue'i uues kaaneloos, et Donald Trumpi valitsusaja ja esimese lapse sünni järel on tal keeruline oma konservatiivse perekonnaga kontakti hoida. Vestlusele, mis toimus paar päeva pärast Ameerika Ühendriikides abordi keelustamist, ilmus Lawrence kohtuotsusest siiani emotsionaalselt mõjutatuna. «Ma olen viimase viie aasta jooksul nii palju vaeva näinud, et andestada oma perele nende vaadete pärast. Püüan mõista, et nende teabeallikad ja elukäik on olnud minu omadest erinevad.»

Lawrence tunnistas, et vestles hiljuti oma terapeudiga korduvast õudusunenäost, mida ta on näinud USA konservatiivsest uudisteankrust Tucker Carlsonist. «Ma tahaksin sellest üle saada, kuid ma ei saa,» tõdes Jennifer nukralt, «Paraku ma ei suuda enam leppida inimestega, kellele poliitika korda ei lähe. Ameerika Ühendriikides elades tuleb olla poliitiline. Poliitika, see tapab inimesi.»

Samuti mõjutasid näitlejannat hiljuti jõustunud abordikeeld ning ka 2016. aasta USA presidendivalimised, kus kandideerisid vastamisi Hillary Clinton ja Donald Trump. Naine tunnistas, et kuigi ta ei toetanud täielikult Hillary Clintonit, murdis Donald Trumpi võit siiski tema südame. «Kuidas suudate kasvatada tütart sünnist saati ja uskuda, et ta ei vääri võrdsust?»

Jennifer lisas, et suudab teatud määral mõista, kust tema perekonna vaated tulevad, kuna ta pidas ennastki nooremana konservatiiviks. Tol ajal pidas naine seda pigem kultuuriliseks küsimuseks, nagu valiks lemmikut spordimeeskonda. Näitlejanna mõtlemine hakkas muutuma umbes 16-aastaselt.