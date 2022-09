Kavalad nipid, mis lasevad õhukestel huultel suuremad paista

Järgmine samm on varjata kõik jooned, mis huulte ümber on. Tupsuta neile peale natuke peitekreemi.

Järgmiseks huulepliiats! See ongi see, mis teeb põhilise töö ära, et su huuled paistaksid suuremad. Vali värv, mis sobib nii sinu nahatooni kui ka huulepulga värviga. Huulepliiats peaks olema matt, sest see ei tõmba liiga palju tähelepanu ja näeb loomulikum välja kui läikiv. Kui oled huuled jooninud, kanna seda kogu huultele peale.