MÄNG MÕISA PEALE ⟩ Angelina Jolie ja Brad Pitt jagelevad kohtus ühe erilise paiga üle

Aastal 2016 otsustasid Jolie ja Pitt kumbki oma teed minna. Sellest ajast saati on nad segatud erinevatesse lahutusprotsessidesse, mis puudutavad näiteks lapse hooldusõigust ja varalisi küsimusi. Värske kohtuasi puudutab Prantsusmaal asuvat veinitehast, mille paar suhte ajal soetas.

Teisipäeval kohtusse antud dokumentidest selgub, et väidetavalt üritas Pitt 50 ruutkilomeetri suuruse maa-ala üle kontrolli haarata. Arvatakse, et motiiv selleks oli kättemaks lahutuse ja hooldusõigusega seonduvate probleemide eest.

Hagis on kirjas, et 2014. aastal abiellunud Angelina ja Brad investeerisid mõlemad kümneid miljoneid Lõuna-Prantsusmaal asuvasse mõisasse Chateau Miraval SA. Näitlejad ostsid veinimõisa umbes 25 miljoni euro eest, olles seda varemgi aastaid rentinud.

Pitt ei ole veel ise hagiga tutvunud. Tema lähedane allikas peab olukorda aga marginaalseks ning on veendunud, et tegu on lahutamisele omase varajagamistüliga.