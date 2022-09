Filmiekspert «Maverick» fenomenist: sellist nostalgiat ja tänapäeva tipptaset annab otsida

Filmiekspert Lauri Kaare tõdes, et suvehooaja kõige parema filmielamuse tõi talle märulidraama, mis on kõvasti populaarsust ja kõneainet kogunud üle kogu maailma. «Selleks filmiks oli «Top Gun: Maverick». Sellist nostalgiat ja samas ka tänapäeva tipptaset...no annab ikka otsida! Tom Cruise tähistas juuli alguses ju oma 60. sünnipäeva. See on lihtsalt imetlusväärne. Kui me vaatame kaugemale ette, siis järgmisel aastal linastub «Võimatu missioon 7» ja 2024. juunis «Võimatu missioon 8». See mees on ikka tõeline Duracell jänes,» muigas ta.

Kaare soovitas filmi «Top Gun: Maverick» vaadata võimaluse korral just kinolinalt. «Hetkel on osades kinodes film veel kavas, tasub järgi uurida. See on film, mille esimene vaatamine peab toimuma igas vanuses poisslapse jaoks just suurelt ekraanilt,» soovitas ta.

«Kuid häid filme tuleb õnneks veelgi! Septembris jõuab kinodesse «Avatar: vee olemus». Juba kolmteist aastat on möödas sellest, mil James Cameron tänaseks kõigi aegade edukaimaks kassafilmiks oleva «Avatari» välja tõi. Nüüd detsembris tuleb see uuesti kinodesse ja tundub väikese järeleaitamise kursusena. Nagu perfektsionist Cameron ikka - see on eriti läikima löödud, veel klaarima ja sügavama pildiga 3Dga! Ehk siis planeet Pandora ootab meid juba 23. septembril,» sõnas Kaare.