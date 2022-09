JULGE LÜKE ⟩ Kate Middleton rikkus seda riideeset kandes kuninglikku etiketti

Tihti on raske leida õigeid sukkpükse, mis näeksid head välja ja oleksid jalas mugavad. Vaata, kuidas kannab Kate Middleton musti sukkpükse, muutes need oluliseks aksessuaariks.

Tuleb tunnistada, et kui ilmad on jahedamad, on paksemaid sukkpükse eriti mõnus kanda. Kleidiga võib kanda ka mantlit ja poolsaapaid, mis sobivad väga hästi olukorra ja ilmaga.

Kuigi must koos meresinisega tundub paljudele vastuoluline kombinatsioon, siis vaadake, kui hästi need tegelikult kokku sobivad. Muidugi mängib rolli sukkpükste tihedus ja läbipaistvus. Tähtis on, et kooslust täiendaksid ka teised aksessuaarid.