Huvitav põhjus, miks me suudeldes pead paremale kallutame

Suurbritannias asuva Bathi ülikooli teadlased uurisid 48 Bangladeshis elavat abielupaari, et koguda infot mitte-lääne ühiskondade armastajate suudlemisharjumuste kohta.

Bangladeshi elanikud olid ideaalsed, et uurida kõige loomulikumat suudlemisviisi, sest neil on keelatud vaadata suudlusi televisioonist või filmidest, nii et nad ei ole ühiskondlikest teguritest mõjutatud. Üldiselt leiti, et kaks kolmandikku Bangladeshi paaridest – sõltumata sellest, kas nad algatasid suudluse või mitte – pöörasid pead paremale. Mehed algatasid suudlust 15 korda sagedamini kui naised, mispuhul naised kallutasid enda pead nii, et sobituda.

Uurijad usuvad oma järelduste põhjal, et suudlemise ajal pea kallutamine on osaliselt seotud sellega, miskäeline inimene on, mis seletab, miks kallutamine paremale on levinum.