29-aastane Jasmiina soovis oma esimesele lapsele väikest õde või venda. Ultrahelis selgus aga, et ta ootab kolmikuid, kellest kaks ei pruugi elama jääda. «Maailmas on nii palju lastetuid inimesi, miks meie kolm peame saama?» oli naine šokis.

Jasmiinal ja tema abikaasal oli juba üks mänguealine laps ja tundus õige aeg teise lapse saamiseks. Kui Jasmiina esimene laps oli veel beebieas, oli naisel väga raske, sest ta haigestus sünnitusjärgsesse depressiooni. Ta tundis, et on teise lapse saamiseks tunduvalt rohkem valmis ning see on emana uus võimalus kõike paremini teha. «Tahtsin endale helgemat mälestust sellest, milline võiks olla beebiga koosolemine. Ja ma tahtsin oma lapsele õde-venda,» ütleb ta.