Jüri Pihel sügishooajast: televisioonil läheb täna väga hästi

Uus saade saab olema ka Keili Sükijaineni juhitud «Kodud rahaks». «Eetris saab see olema kolmapäeviti kell 20.00. Saade on väga kaasaegne ja moodne. Maailmas hästi populaarne uus žanr, kus antakse televaatajale võimalus kaasa elada ühe kodu muutmisel. Inimesed annavad mõistliku ja vähese raha eest oma kodule uue välimuse või lihvi, eesmärgiga eelkõige see pind välja rentida, ära müüa või ise seal end paremini tunda. Vähese raha eest tehakse kvaliteetsed parandused ja see tõesti tõstab pinna väärtust. Saates teeb kaasa Instagrami staar ja sisustusekspert Merlin Miido. Tegemist on väga energilise naisega, kes on selle sügise uus ja suur leid meie teleekraanidel,» sõnas Duo Media Networks juht.

«Oktoobri alguses esilinastub «Vormis naised». See on sari, kus Kristel Aaslaid ja Grete Kuld mängivad peaosi. See on vana hea «Padjaklubi» ja «Kättemaksukontori» vaimus tehtud politseisari, mille peategelasteks on kaks nutikat, tarka ja vastandlikku naist,» lisas Pihel.

Kanal 2 eetris on mõistagi veel teisigi häid ja oodatuid maiuspalu. «See eelnev on kõik lisaks nendele headele saadetele, mida teevad näiteks Katrin Lust, Peeter Võsa, «Õhtu» ja «Reporteri» meeskond. Kindlasti tasub silma peal hoida ka pühapäeva õhtuti. «Ma kuulen su häält» on uute ülesannetega ja saade on veelgi põnevamaks tehtud! «Ma kuulen su häält» saab ka väikese venna, mille pealkirjaks «Ma nägin su häält» ja näitab see põnevaid intervjuusid osalejatega,» täpsustas ta.