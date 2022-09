12-aastasel belglasel Sabine Dardenne'il oli inglinägu, sinised silmad, lokkis juuksed. «Ja väljakannatamatu temperament,» lisas ema alati. Talle ei meeldinud, et tütar armastab jalgpalli ja mängib autodega, kuid just Sabine loomus oligi see, mis päästis ta sarimõrvari ja pedofiili käest.