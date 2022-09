Nii palju seksi nädalas hoiab sind tervena – kas teed seda piisavalt?

Oma tervise eest hoolitsemine ei pea olema igav! Tihti arvatakse, et tervise huvides tuleb keelduda maitsvatest toitudest ja jookidest, igapäevaselt trenni teha ja õigel ajal magama minna. Loomulikult on need ka tõesed, kuid lisaks neile on ka väga meeldivaid viise oma tervise eest hoolitsemiseks.