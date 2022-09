Levinud näoprotseduur viis noore naise halvatusega ratastooli

Ameeriklanna Chelsea Flynn avastas protseduurist ärgates, et ta on halvatud. Selgus, et naisel on düstoonia – haigusseisund, mis võib põhjustada lihasspasme ja valulikke kokkutõmbeid.

Seitsmenda operatsiooni jaoks sõitis Flynn eelmise aasta mais Kenti ja tegi Canterbury haiglas lõualuust kruvide eemaldamiseks anesteesia. Veidi aega hiljem tekkisid tal mitu krambihoogu. Chelsea mõistis, et ei saa liikuda ega tunne oma jalgu.

Teismeline rääkis: «Ma proovisin end liigutada, kuid ma ei suutnud. Tundus, et mu keha alumises pooles poleks justkui midagi. Tundsin, et mul on ainult käed ja rind.»

Flynn teatas arstidele, et ei saa liikuda, nad olid mures ja saatsid naise teise palatisse jälgimiseks. Usuti, et kõik on korras, kuid olukord ei paranenud. Ühel hetkel edastasid arstid talle uudise, et tema ajus tekkis anesteesia tagasilükkamisel neuroloogiline rike ja et see põhjustas talle raske funktsionaalse neuroloogilise häire ehk FND.

Chelsea vajab nüüd ratastooli ja on pidanud igapäevaelu oma puudega kohandama. Naine rääkis murelikult: «Mu ranne on täiesti teistpidi kõverdatud ja nüüd puudutab mu peopesa käsivart.» Samuti peab ta siiani haiglavoodis magama ega saa iseseisvalt süüa. Chelsea vanemad süüdistasid haiglat, kuid sealt öeldi, et tüdruku ajus on neuroloogiline rike.