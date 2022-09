Rootsi kuninga salaelu taas avalikkuse ees

Parajasti on filmimisel seriaal «Monarki», mis on kuueosaline ja linastub Skandinaavia telekanalites selle aasta lõpus, vahendab ajakiri Tatler. Rootsi kuningapere on juba väljendanud rahulolematust sellise portreteeringu üle. Kroonprintsess Victoria on kommenteerinud, et ta loodab, et tema portreteerimiseni ei jõuta.